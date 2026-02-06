Guida che ti guido Aci porta la sicurezza stradale in classe
L'Automobile Club di Arezzo torna nelle scuole con un progetto dedicato ai giovani. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti sulla sicurezza stradale attraverso incontri e attività pratiche. La presenza dell’associazione nelle classi mira a far capire l’importanza di comportamenti corretti alla guida fin dalla giovane età. Gli studenti partecipano con entusiasmo, pronti a imparare come muoversi in modo sicuro sulle strade.
