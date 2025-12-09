ACI Bergamo rinnova gli auguri e l’impegno per la sicurezza stradale

ACI Bergamo rinnova i propri auguri di buone feste a soci e comunità, rafforzando il proprio impegno per la sicurezza stradale. Nel 2025, sono stati già oltre 30 mila i soci che hanno sottoscritto la tessera, testimonianza di un forte senso di appartenenza e responsabilità condivisa. Un gesto di gratitudine e collaborazione per un futuro più sicuro sulle strade bergamasche.

ACI Bergamo nel ringraziare i 30 mila soci che nel 2025 hanno sottoscritto la tessera, desidera porgere a loro e a tutta la comunità bergamasca i migliori auguri di buone feste. Per il 2026 ACI Bergamo conferma il proprio impegno per la sicurezza sulle strade di tutti i cittadini, promuovendo una campagna di informazione e sensibilizzazione a tutto campo per sollecitare comportamenti responsabili di automobilisti, conducenti di mezzi pesanti, ciclisti e pedoni. Solo una coscienza comune può far cessare le stragi sulle strade e ACI Bergamo continuerà a fare la sua parte. ACI Bergamo con le sue 22 delegazioni sul territorio augura a tutti buone feste, un felice anno nuovo e soprattutto strade sicure per tutti!! BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

