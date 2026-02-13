Capodanno Cinese 2026 a Milano | date sfilata ed eventi

Il Capodanno Cinese 2026 a Milano si prepara a coinvolgere migliaia di persone con la tradizionale sfilata e festeggiamenti in via Paolo Sarpi, che quest’anno si arricchiscono di nuove installazioni luminose ispirate alle leggende della cultura cinese.

Ormai ci siamo: Milano si prepara anche quest'anno a celebrare il Capodanno Cinese, una delle più importanti e sentite ricorrenze della comunità cinese locale, che ha il suo fulcro nel quartiere di via Paolo Sarpi. Le strade della Chinatown milanese hanno già iniziato a decorarsi con lanterne rosse e addobbi tradizionali, e nei locali si possono già trovare e degustare piatti tipici della festività. Non solo, numerosi gli eventi in programma per immergersi ancora di più in questa festività. Ma quando cade? Nell'anno di quale animale si sta per entrare? E soprattutto, quando è in programma la tradizionale sfilata del Dragone? Ecco tutte le informazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano si anima per il Capodanno Cinese 2026.

