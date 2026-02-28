Domani a Milano si terrà la sfilata del Capodanno cinese all’Arco della Pace. L’evento è stato posticipato e si svolgerà domenica 1 marzo, con orari e ingressi contingentati. Sono previste chiusure temporanee di alcune strade nel centro della città per consentire la manifestazione. La sfilata coinvolge numerosi partecipanti e si svolge nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Milano, 28 febbraio 2026 – Era stata posticipata, ma ora ci siamo: domani, domenica 1 marzo, ci sarà la sfilata del Capodanno cinese a Milano. La data è stata scelta dalla comunità dopo lo spostamento rispetto al giorno effettivo (17 febbraio) a causa della concomitanza con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono concluse domenica scorsa, 22 febbraio. E prima delle Paralimpiadi, che inizieranno il 6 marzo. Il Capodanno Cinese – si entra nell’anno del ‘Cavallo di Fuoco’ – è oggi un appuntamento molto celebrato anche in Italia, e a Milano in particolare per via della folta comunità cinese, insediatasi nel capoluogo lombardo da oltre un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capodanno cinese 2026 a Milano, la sfilata all’Arco della Pace: orari, ingressi contingentati e strade chiuse

