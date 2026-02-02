Lo zaino rimane impigliato nell'ascensore muore a 22 anni mentre va a sciare
Una giovane australiana di 22 anni è morta in Giappone, nello Tsugaike Resort. Secondo le prime ricostruzioni, lo zaino di Brooke si sarebbe incastrato nella seggiovia, trascinandola giù mentre era in salita. Le operazioni di soccorso sono state rapide, ma purtroppo non hanno potuto salvare la ragazza. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.
Brooke Day, 22enne australiana, è morta in Giappone allo Tsugaike Resort. Lo zaino si era incastrato nella seggiovia della stazione sciistica, trascinandola.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Brooke Day 22
Scivola nel lago mentre pesca a Capodanno e muore a 22 anni: trovato il corpo di Andrea D’Agostini
Il corpo di Andrea D’Agostini, 22 anni, è stato rinvenuto nel lago Margherita a Vicenza, dove era scomparso a Capodanno.
Bimbo di due anni muore soffocato in un asilo nido, l'incidente mentre giocava in cortile: «Impigliato con il giubbotto a un albero»
Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.
Set zaino scolastico MUWO da 5 pezzi a soli 49,99 € Il primo giorno di scuola rimane per sempre nel cuore Occhi luccicanti e il primo zaino scolastico tutto suo. Con il set zaino scolastico MUWO da 5 pezzi a soli 49,99 € non regalerai solo uno zaino - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.