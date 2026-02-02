Lo zaino rimane impigliato nell'ascensore muore a 22 anni mentre va a sciare

Una giovane australiana di 22 anni è morta in Giappone, nello Tsugaike Resort. Secondo le prime ricostruzioni, lo zaino di Brooke si sarebbe incastrato nella seggiovia, trascinandola giù mentre era in salita. Le operazioni di soccorso sono state rapide, ma purtroppo non hanno potuto salvare la ragazza. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.