Pitbull aggredisce il padrone la moglie uccide il cane e lo salva

Un uomo è stato vittimamente aggredito dal suo pitbull a Roma, richiedendo cure tempestive presso l’ospedale Sant'Andrea. In un gesto di protezione, la moglie ha ucciso il cane per salvare il padrone. L’incidente si è verificato nella notte e il ferito è in condizioni stabili. La vicenda evidenzia le complessità legate alla gestione di cani di razza potente e l’importanza di misure di sicurezza adeguate.

