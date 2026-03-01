Campionati italiani Under 23 | Caforio conferma il titolo Risultati e highlights

A Caorle si sono svolti i campionati italiani Under 23 di scherma, con la conferma del titolo da parte di Gaia Caforio. La competizione ha visto protagonisti giovani atleti in diverse gare, con numerosi risultati e momenti salienti che hanno caratterizzato la giornata. La manifestazione ha attirato pubblico e appassionati, offrendo uno spettacolo di talento e determinazione.

Un’altra grande giornata di scherma è andata in scena a Caorle, dove si sono svolti i campionati italiani Under 23. Sono state ben 183 le spadiste che si sono sfidate per il titolo tricolore, ma anche per portare a casa il Premio Irene Biagioni, in memoria dell’atleta della Scherma Pistoia, come successo negli ultimi cinque anni. La campionessa italiana si è confermata una straordinaria Gaia Caforio nella spada femminile, mentre Giuseppe Franzoni e Leonardo Tocci hanno conquistato i titoli maschili nel fioretto e nella sciabola. Caforio è stata l’unica tra gli scudettati uscenti a ripetersi dopo un anno dall’edizione dell’anno scorso. È riuscita a battere per 15-12 Lucrezia Paulis delle Fiamme Oro Roma, medaglia d’argento e sua compagna con l’Italia. 🔗 Leggi su Sportface.it

Scherma, campionati italiani under 23: i risultati e gli highlightsStoccata dopo stoccata, non sono mancate le emozioni nei campionati italiani Under 23 di scherma.

