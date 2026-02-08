Atletica campionati italiani juniores e promesse | i risultati e gli highlights

Da sportface.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa domenica di atletica ha regalato tante emozioni ai fan delle categorie juniores e promesse indoor. Gli atleti hanno dato il massimo sul campo, portando a casa risultati importanti e momenti da ricordare. La gara ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito a imprese e sorprese tra gli atleti più giovani.

Lo spettacolo dell’atletica juniores e promesse indoor ha illuminato una grande domenica di sport: tutti i risultati e gli highlights Era attesa una grande domenica di atletica e così è stato per juniores e promesse indoor. C’erano ben 30 titoli in palio e lo spettacolo non è mancato, come vi abbiamo riportato su Sportface TV (clicca qui per vedere l’evento e gli highlights). Dopo la giornata inaugurale, nella seconda giornata era già tempo di verdetti. Nei 200 metri juniores femminili, grande gioia per Margherita Castellani, che chiude da prima in classifica, davanti a Elisa Valensin. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

