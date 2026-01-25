Coppa del Mondo due splendidi bronzi italiani nella sciabola | sul podio Battiston e Bertini

Durante la tappa di Salt Lake City, la sciabola italiana conquista due medaglie di bronzo, con Michela Battiston e Cosimo Bertini che salgono sul podio. Un risultato che testimonia la crescita e l’impegno della nazionale azzurra in questa disciplina, confermando la qualità e il talento dei nostri atleti a livello internazionale.

Salt Lake City, 25 gennaio 2026 – La notte italiana porta due splendide medaglie di bronzo per la sciabola azzurra nella tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City, firmate da Michela Battiston nella gara femminile e da Cosimo Bertini nella prova maschile. Tra le donne la 28enne friulana dell’Aeronautica Militare si conferma grandissima protagonista del palcoscenico internazionale di questa stagione, con un terzo posto che arriva a meno di due mesi di distanza dal trionfo nel Grand Prix di Orleans. Nella competizione degli uomini, invece, ad appena vent’anni conquista il suo primo podio in carriera tra i “big” lo sciabolatore del Fides Livorno, campione mondiale in carica della categoria Giovani, sciorinando una prestazione da applausi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Scherma, primo storico podio per Bertini: è bronzo nella Coppa del Mondo di sciabolaNella tappa di Salt Lake City, in USA, Cosimo Bertini ha ottenuto il suo primo podio in carriera nella Coppa del Mondo di sciabola maschile, conquistando una medaglia di bronzo. Scherma, Battiston si conferma sul podio in Coppa del Mondo a Salt Lake CityMichela Battiston conferma la sua crescita nel circuito internazionale di scherma, raggiungendo un nuovo risultato positivo a Salt Lake City. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Il programma delle gare settimanali: penultimo giro prima della pausa olimpica; Discesa di Kitzbuehel, Franzoni tra i grandi, trionfa sulla Streif davanti a Odermatt!; Sci alpino, gigante Kronplatz: vince Julia Scheib, ma la 'Regina' Federica Brignone è sesta - Kronplatz, Federica Brignone: Felice per il rientro, con adrenalina non ho sentito dolore (video); Doppietta rossocrociata nello spettacolare super G di Kitzbühel. Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt volaMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Wengen: ... oasport.it Tarvisio, torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino: attesa per le discese di Lindsey Vonn e Sofia GoggiaDopo quindici anni di assenza, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino torna protagonista in Friuli Venezia Giulia. Nel fine settimana, Tarvisio ospiterà una delle tappe ... ilgazzettino.it La staffetta mista italiana ha vinto la tappa di Coppa del Mondo di Nove Mesto, in Repubblica Ceca. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.