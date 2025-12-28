Con i Campionati della Geografia anche i Campionati scolastici della Mobilità Sostenibile
I Campionati Italiani della Geografia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2026, stanno raccogliendo numerose pre-iscrizioni. Questi eventi, che si svolgeranno interamente online, rappresentano un’occasione per studenti di tutta Italia di approfondire temi geografici e di promuovere la mobilità sostenibile nelle scuole. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività educative e di sensibilizzazione, contribuendo alla crescita culturale e alla consapevolezza ambientale.
Grande successo di pre-iscrizioni ai Campionati Italiani della Geografia che si svolgeranno online dal 26 al 28 febbraio 2026. Al momento sono preiscritti circa 3.500 studenti, di oltre 200 scuole della secondaria di primo e secondo grado, e 65 partecipanti Open. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
