Con i Campionati della Geografia anche i Campionati scolastici della Mobilità Sostenibile

I Campionati Italiani della Geografia, in programma dal 26 al 28 febbraio 2026, stanno raccogliendo numerose pre-iscrizioni. Questi eventi, che si svolgeranno interamente online, rappresentano un’occasione per studenti di tutta Italia di approfondire temi geografici e di promuovere la mobilità sostenibile nelle scuole. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani in attività educative e di sensibilizzazione, contribuendo alla crescita culturale e alla consapevolezza ambientale.

