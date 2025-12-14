Cambio al vertice della Delegazione di Spiaggia di Peschici | dopo 5 anni lascia il 1° Lgt Savino Scaglione

Dopo cinque anni di servizio, il 1° Luogotenente Savino Scaglione lascia il comando della Delegazione di Spiaggia di Peschici, trasferendosi all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste. La sua esperienza e dedizione hanno caratterizzato il suo mandato, segnando un importante passaggio nel presidio della sicurezza e tutela del territorio marittimo locale.

