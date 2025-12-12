Cambio al vertice della Questura di Como | Marco Calì lascia e diventa direttore dello Sco Da Monza arriva Fabrizio Ferri

Cambio al vertice della Questura di Como: Marco Calì lascia l’incarico dopo meno di due anni per assumere il ruolo di direttore dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Al suo posto, da Monza, arriva Fabrizio Ferri. L’articolo analizza le implicazioni di questa transizione e le nuove sfide per la questura comasca.

Como, 12 dicembre 2025 – A meno di due anni dal suo insediamento, il Questore Marco Calì lascia Como per essere destinato ad altro incarico: sarà infatti il nuovo direttore dello Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Al suo posto, entro fine anno, quando è previsto il cambio, arriverà Fabrizio Ferri, che solo sei mesi fa aveva preso l'incarico a Monza. Il percorso. Nominato Questore a Como dopo un apprezzato periodo a Milano, dove era dirigente della Squadra Mobile, Calì ha ricoperto incarichi analoghi nelle Questure di Vicenza, Padova, Trieste e Genova. “Ho molta energia da mettere a disposizione di questa città – aveva detto – sono orgoglioso ed emozionato per questo incarico”, il primo intervento da Questore. Ilgiorno.it

Monza, cambio in Questura: Ferri lascia la Brianza per Como. In arrivo Giovanni Cuciti dalla Polfer Milano - A Monza il timone passerà a Giovanni Cuciti, fino ad oggi dirigente del Compartimento Polfer Lombardia con sede a Milano ... mbnews.it

