Moviola Inter Genoa | Calhanoglu sfiora l’espulsione mani di Amorim è rigore I dettagli

Durante il match tra Inter e Genoa valido per la 27ª giornata della Serie A 202526, si è verificato un episodio chiave durante la moviola: Calhanoglu ha rischiato di essere espulso, mentre un intervento di Amorim con le mani è stato giudicato come rigore. Questi sono i dettagli più evidenti dell’arbitraggio in quella partita.

Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli Spalletti sconvolto dopo il ko col Galatasaray: ha lasciato Torino per ritrovare lucidità. Spunta il retroscena Camolese: «Per Baroni difficoltà tecniche e ambientali. D’Aversa? Ecco cosa gli servirà! E vi racconto il mio ricordo di Superga» – ESCLUSIVA Verona, Sammarco: «Dispiace, oggi la squadra ha dato tutto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Inter Genoa: Calhanoglu sfiora l’espulsione, mani di Amorim è rigore. I dettagli Moviola Bologna Inter, Cesari convinto: «Mani di Bisseck da rigore, sul contatto tra Heggem e Bonny ho questo pensiero»di Redazione Inter News 24Moviola Bologna Inter, l’ex arbitro Graziano Cesari commenta le decisioni di Chiffi nella semifinale di Supercoppa Italiana... Leggi anche: Moviola Genoa Inter, la Gazzetta promuove Doveri: Marcandalli a rischio rigore su Sucic! Approfondimenti e contenuti su Moviola Inter Genoa. Temi più discussi: Calhanoglu in gruppo: gioca Inter-Genoa? Convocato, in panchina? Le condizioni dopo l'infortunio; Inter, Dumfries e Calhanoglu tornano ad allenarsi in gruppo: rientro in campo sabato 28 febbraio contro il Genoa; Inter, Calhanoglu torna in gruppo: le condizioni in vista del Genoa e il piano per il derby contro il Milan; Corsera - L'Inter extralarge domina il campionato. Dumfries torna sabato, Calhanoglu in panchina in Champions?. La moviola di Inter-Genoa: mani di Amorim e rigoreL'arbitro Fabbri indica il dischetto per il braccio largo in area di Amorim su un cross di Luis Henrique: mani netto e rigore per l'Inter. goal.com L’Inter passeggia a San Siro e sale a +13, Dimarco e Calhanoglu stendono il GenoaTutto facile per l’Inter di Cristian Chivu nell’anticipo del sabato della 27esima giornata di Serie A: i nerazzurri regolano per 2-0 il Genoa di Daniele De Rossi e consolidano la vetta della classific ... sportal.it Inter-Genoa caratterizzata anche da alcuni episodi da moviola eurosport.it/calcio/serie-a… #calcio #inter #genoa x.com Formazioni ufficiali Inter Genoa Le scelte di Chivu e De Rossi - facebook.com facebook