Inter Como tutti i dettagli il primo ritiro di Chivu e i dubbi in vista del big match

Inter News 24 Inter Como, Chivu prepara i suoi per l’importante e delicata partita contro i lariani con il primo ritiro e le scelte tattiche. Dopo aver archiviato con successo la pratica Coppa Italia, Cristian Chivu è pronto a riproporre l’Inter titolare per la sfida con il Como. Un match fondamentale per i nerazzurri, che non possono permettersi passi falsi: un inciampo a San Siro potrebbe infatti consentire al Como di Fabregas, attualmente a 27 punti, di agganciarsi all’ Inter in classifica. Per questo, l’allenatore rumeno ha deciso di adottare una novità importante prima della partita: il primo ritiro della sua gestione in campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Como, tutti i dettagli il primo ritiro di Chivu e i dubbi in vista del big match

Scopri altri approfondimenti

Lautaro, contro il Como per fare 30: da quando è all'Inter nessuno ha fatto meglio di lui Vai su X

Le parole dell'ex portiere su Inter-Como - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario - Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivu e Fabregas ... Come scrive corrieredellosport.it

Inter-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Como, gara valida per la 14ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18 a San Siro e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Scrive tuttosport.com

Inter-Como come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Inter- Secondo sport.virgilio.it

Inter-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Il Como di Fabregas sfida l'Inter a San Siro per continuare a scalare la classifica di serie A: tutte le informazioni sulla partita e sulle scelte dei ... Lo riporta fanpage.it

Inter-Como pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Como con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 14° turno di Serie A. Riporta calciomercato.com

Inter-Como, derby lombardo ad alta quota: la preview del big match - Probabili formazioni, precedenti e pronostico del derby lombardo ... Lo riporta lifestyleblog.it