Calciomercato Milan novità dall’Inghilterra su Maguire | il Diavolo resta alla finestra

Sul calciomercato del Milan, arrivano notizie dall’Inghilterra riguardo a Harry Maguire. I media britannici segnalano che il difensore potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione. Il club rossonero osserva la situazione senza aver ancora effettuato offerte ufficiali. La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono conferme ufficiali sulle prossime mosse.

Tra i profili che il Milan sta seguendo con attenzione c'è anche quello di Harry Maguire, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2026. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese TeamTalk, i rossoneri avrebbero già avviato dei contatti preliminari con l'entourage del difensore del Manchester United. Il Diavolo non è l'unica squadra italiana in corsa per il centrale inglese: anche Inter, Napoli e Fiorentina stanno monitorando la situazione. Nonostante l'interesse da parte di più club italiani, la situazione di Maguire è complicata dalla forte concorrenza internazionale. Il West Ham sembra essere in pole position per per assicurarsi il difensore a parametro zero, il club londinese sta lavorando da tempo per chiudere l'affare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

