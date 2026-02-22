Calciomercato Milan novità dall’Inghilterra su di Joe Gomez | il Diavolo resta alla finestra

Joe Gomez, difensore del Liverpool nato nel 1997, lascerà il club a fine stagione, secondo fonti inglesi. La causa principale è la mancanza di spazio in squadra e le continue difficoltà a trovare una maglia da titolare. Il Milan ha mostrato interesse, ma al momento non ha fatto offerte ufficiali. Nei prossimi mesi, Gomez deciderà il suo futuro e valutare le proposte arrivategli. La situazione resta in evoluzione.

Dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro di Joe Gomez, difensore che il Milan ammira dalla scorsa estate. Tra i vari Akanji, Kristensen, Gila e Gatti, era stato fatto anche il nome del difensore del Liverpool. Non è mai stata presentata un'offerta ufficiale per il centrale inglese, ma ci sono stati contatti diretti tra la dirigenza rossonera e l'entourage del giocatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese 'Caught Offside', Joe Gomez lascerà il Liverpool in estate. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 e sembrerebbe il momento giusto per separarsi dai Reds. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Calciomercato Milan, tutto su Gomez: è lui il prescelto di AllegriIl Milan sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, con particolare attenzione alle esigenze della squadra.

