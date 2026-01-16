Calciomercato Tare lavora su più fronti per il Milan | spunta Maguire E Goretzka …

Igli Tare sta seguendo attentamente diverse piste di calciomercato per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra sia in vista della stagione attuale sia per il futuro. Tra le possibili trattative spuntano i nomi di Maguire e Goretzka, segno di un interesse mirato a migliorare il reparto difensivo e il centrocampo. Il lavoro del dirigente rossonero prosegue con attenzione e strategia, senza trascurare nessun dettaglio.

Secondo 'Tuttosport' l'ultima idea del calciomercato del Milan per rinforzare la difesa porterebbe al difensore del Manchester United Harry Maguire, in scadenza di contratto a giugno 2026. Giocatore esperto che potrebbe dare una mano al reparto di Massimiliano Allegri. Igli Tare sarebbe in attesa di capire se ci siano davvero i margini per chiudere l'operazione di calciomercato. Intanto il direttore sportivo rossonero, scrive il quotidiano, starebbe continuando a lavorare anche per Goretzka, possibile colpo a parametro zero in vista della prossima stagione. Non solo però, il Milan avrebbe offerto anche 4,5 milioni di euro al Partizan Belgrado per Andrej Kostic, attaccante classe 2007. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Tare lavora su più fronti per il Milan: spunta Maguire. E Goretzka … Leggi anche: Calciomercato Milan su Goretzka Leggi anche: Calciomercato Milan, due colpi Scudetto in arrivo a gennaio? Tare lavora su questi due profili per rafforzare la rosa a disposizione di Allegri: la rivelazione dell’esperto Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Calciomercato Milan, Tare in missione in Portogallo: osservatori rossoneri sul giovane talento. La situazione - Calciomercato Milan, Igli Tare messe gli occhi su Alex Amorim: sul giovanissimo talento c’è anche il Manchester City Il radar di Igli Tare e degli scout rossoneri si sposta in Portogallo. milannews24.com Calciomercato.it. . Al #Milan può arrivare ancora un altro attaccante, #Tare ci sta lavorando oltre al difensore E poi ancora il futuro di #Nkunku e l’ultimo talento proposto ai rossoneri dalla Premier #acmilan #allegri - facebook.com facebook #Goretzka, il #Milan e #Tare ci provano: ecco la richiesta del giocatore e di #Allegri #calciomercato #SempreMilan x.com

