Calcio serie D | sconfitta di misura in casa 0-1 L’Orvietana non morde e scivola al Muzi Il Montevarchi firma il colpaccio nella ripresa

L’Orvietana ha perso 1-0 in casa contro il Montevarchi, una sconfitta che pesa nel finale di campionato. La squadra di casa aveva l’opportunità di avvicinarsi alla zona playoff, ma non è riuscita a trovare il gol necessario. Nel secondo tempo, il Montevarchi ha approfittato di un errore difensivo per segnare il gol decisivo. I padroni di casa hanno cercato di reagire, ma senza successo, lasciando il campo con una sconfitta amara.

ORVIETANA 0 A. MONTEVARCHI 1 ORVIETANA: Formiconi; Berardi, Ricci, Mauro; Paletta, Marchegiani (62' Sforza), Arsenijevic (51' Simic), Citarella (76'Tilli), Tronci (82' Canini); Panattoni, Caon. All.: Pascali. A. MONTEVARCHI: Giusti; Cecconi, Francalanci, Coly; Casagni (57' Galastri (86' Bigazzi)), Lovari, Nannini, Mattei (88' Mencagli), Bassano; Kondaj (79' Rosini); Tommasini (79' Bocci) All.: Marmorini. ARBITRO: Rossiello di Molfetta (Saracino – Bonicelli ). Rete: 67' 'st Cecconi. ORVIETO - Dimenticati nello spogliatoio i tanti buoni propositi della vigilia l'Orvietana propone sul campo una delle prestazioni più incolori del passato o, almeno di quello recente.