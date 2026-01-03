Calcio serie C la corsa del Perugia ricomincia da Guidonia Tedesco | Dobbiamo dare continuità
Il Perugia torna in campo in Serie C con l’obiettivo di mantenere continuità e migliorare le proprie prestazioni. Dopo alcune settimane di riflessione, la squadra si concentra esclusivamente sul campo, lasciando da parte le questioni extra calcio. La sfida a Guidonia rappresenta un’occasione importante per rafforzare il percorso e continuare la corsa verso obiettivi ambiziosi. Tedesco sottolinea l’importanza di mantenere la concentrazione e la determinazione.
Murare le questioni extra calcio e tenere la testa rivolta al rettangolo di gioco. È questo quello che giocoforza ha dovuto fare il Perugia. Del resto non ci sono alternative quando c'è un obiettivo da rincorrere e da raggiungere.La corsa salvezza dei biancorossi riparte dunque da Guidonia, un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
