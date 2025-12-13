Calcio serie C Gubbio ultima gara casalinga dell’anno Di Carlo | Dobbiamo dare battaglia

Il Gubbio si prepara all'ultima gara casalinga del 2025, un appuntamento cruciale per i rossoblù. La squadra cerca di interrompere il lungo digiuno di successi e di chiudere l’anno con una prestazione convincente, sotto la guida di Di Carlo, che invita la squadra a dare battaglia.

GUBBIO – È ormai tutto pronto per l’ultima partita casalinga del Gubbio nel 2025, importante per i rossoblù alla ricerca della vittoria che manca ormai da troppo tempo. L’ultima gara contro la Pianese ha riacceso diversi campanelli d’allarme e oggi, contro la Torres, la squadra di mister Di Carlo vuole reagire per riprendere il cammino. Il tecnico di Cassino ha presentato così il match che partirà oggi alle 14:30: "Nell’ultima gara non abbiamo fatto una buona partita: abbiamo perso meritatamente. Una squadra come la nostra deve mostrare ben altro, voglio vedere una partecipazione diversa, uno spirito battagliero che contro la Pianese non abbiamo avuto. Sport.quotidiano.net

