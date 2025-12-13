Il Gubbio si prepara all'ultima gara casalinga del 2025, un appuntamento cruciale per i rossoblù. La squadra cerca di interrompere il lungo digiuno di successi e di chiudere l’anno con una prestazione convincente, sotto la guida di Di Carlo, che invita la squadra a dare battaglia.

GUBBIO – È ormai tutto pronto per l’ultima partita casalinga del Gubbio nel 2025, importante per i rossoblù alla ricerca della vittoria che manca ormai da troppo tempo. L’ultima gara contro la Pianese ha riacceso diversi campanelli d’allarme e oggi, contro la Torres, la squadra di mister Di Carlo vuole reagire per riprendere il cammino. Il tecnico di Cassino ha presentato così il match che partirà oggi alle 14:30: "Nell’ultima gara non abbiamo fatto una buona partita: abbiamo perso meritatamente. Una squadra come la nostra deve mostrare ben altro, voglio vedere una partecipazione diversa, uno spirito battagliero che contro la Pianese non abbiamo avuto. Sport.quotidiano.net

Calcio serie C. Gubbio, ultima gara casalinga dell’anno. Di Carlo: "Dobbiamo dare battaglia» - Contro la Torres i rossoblù vogliono riprendere la marcia. sport.quotidiano.net