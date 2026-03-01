Calcio Miramari coccola il suo Forlì dopo la vittoria | Gara di sostanza siamo stati pratici

Dopo la vittoria per 2 a 0 contro la Torres, il Forlì torna a raccogliere punti tra le mura del

Il coach fa il punto dopo la vittoria sulla Torres: "Il primo risultato importante è la salvezza poi alla fine sarà il campo a dirci se saremo stati più o meno bravi" Il Forlì torna a conquistare punti tra le mura del vecchio "Morgagni" regolando con un netto 2 a 0 la Torres. Un successo prezioso in chiave salvezza, accolto ovviamente dal tecnico Alessandro Miramari con grande soddisfazione: "Abbiamo espresso una gara di sostanza dove abbiamo concesso poco risultando molto pratici, era importante fare punti per noi". Il mister biancorosso poi spiega come i singoli episodi possano indirizzare le sorti delle gare: "Come dico sempre, il campionato è molto equilibrato e basta poco per cambiare l'equilibrio di un incontro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Forlì di Miramari torna finalmente alla vittoria: "Bene la prestazione, siamo tornati in corsa"Forlì che torna a raccogliere i tre punti a distanza di due mesi dall'ultima volta battendo per 2 a 0 la compagine toscana portandosi a quota 29...

Calcio, nonostante la sconfitta Miramari elogia il suo Forlì: "Abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria"Post gara amaro in casa Forlì Calcio con i galletti che escono sconfitti 2 a 1 all'ultimo minuto di recupero grazie ad un prodezza di Eklu Shaka che...