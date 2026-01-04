Calcio nonostante la sconfitta Miramari elogia il suo Forlì | Abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria

Nonostante la sconfitta, Miramari ha elogiato il carattere del Forlì, affermando che la squadra ha ritrovato lo spirito necessario per questa categoria. La partita si è conclusa 2-1 all’ultimo minuto, con un gol di Eklu Shaka che ha regalato i tre punti all’Arezzo nella corsa alla Serie B. Un risultato amaro per i galletti, che comunque mostrano segnali di crescita e determinazione.

Post gara amaro in casa Forlì Calcio con i galletti che escono sconfitti 2 a 1 all'ultimo minuto di recupero grazie ad un prodezza di Eklu Shaka che regala tre punti pesantissimi per la corsa alla Serie B dell'Arezzo. Biancorossi che al contrario sciupano l'occasione di fare punti contro un forte.

Mister Miramari si consola: "Siamo stati all'altezza" - Ma stavolta può elogiare i suoi: "Abbiamo disputato una partita gagliarda"

Brutto ko a Perugia, mister Miramari: "Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare" - Il Forlì dopo la sosta natalizia riprenderà gli allenamenti da sabato 27 dicembre in previsione della prima giornata del girone di ritorno in programma sabato 3 gennaio

