Calcio nonostante la sconfitta Miramari elogia il suo Forlì | Abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria

Da forlitoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante la sconfitta, Miramari ha elogiato il carattere del Forlì, affermando che la squadra ha ritrovato lo spirito necessario per questa categoria. La partita si è conclusa 2-1 all’ultimo minuto, con un gol di Eklu Shaka che ha regalato i tre punti all’Arezzo nella corsa alla Serie B. Un risultato amaro per i galletti, che comunque mostrano segnali di crescita e determinazione.

Post gara amaro in casa Forlì Calcio con i galletti che escono sconfitti 2 a 1 all'ultimo minuto di recupero grazie ad un prodezza di Eklu Shaka che regala tre punti pesantissimi per la corsa alla Serie B dell'Arezzo. Biancorossi che al contrario sciupano l'occasione di fare punti contro un forte. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

calcio nonostante la sconfitta miramari elogia il suo forl236 abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria

© Forlitoday.it - Calcio, nonostante la sconfitta Miramari elogia il suo Forlì: "Abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria"

Leggi anche: Calcio, amara sconfitta per il Forlì. Miramari: "Nella ripresa irriconoscibili"

Leggi anche: Pari col Pineto, Miramari elogia il suo Forlì: "Bravi a non mollare mai era una caccia ai fantasmi"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio, Miramari tra ricordi e mercato: 2025 anno storico per il Forlì. Ora serve fare mercato.

calcio nonostante sconfitta miramariCalcio, nonostante la sconfitta Miramari elogia il suo Forlì: "Abbiamo ritrovato lo spirito per questa categoria" - Il commento del mister: "Purtroppo quando è sembrato che la potessimo vincere, ci siamo ritrovati a perderla". forlitoday.it

calcio nonostante sconfitta miramariMister Miramari si consola: "Siamo stati all’altezza" - Ma stavolta può elogiare i suoi: "Abbiamo disputato una partita gagliarda" . ilrestodelcarlino.it

Brutto ko a Perugia, mister Miramari: "Abbiamo sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare" - Il Forlì dopo la sosta natalizia riprenderà gli allenamenti da sabato 27 dicembre in previsione della prima giornata del girone di ritorno in programma sabato 3 gennaio ... today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.