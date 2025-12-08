Il Lecco torna al successo | battuto di misura l' Alcione Milano

Il Lecco torna a conquistare i tre punti con una vittoria di misura contro l'Alcione Milano. Davanti a quasi tremila tifosi, la sfida si sblocca al termine del primo tempo grazie al gol di Leon Sipos. Un risultato importante che rilancia le ambizioni della squadra nella stagione in corso.

Il Lecco torna al successo battendo di misura l'Alcione Milano: di fronte a quasi tremila spettatori, decide il gol di Leon Sipos a fine primo tempo. Con questo successo, che spezza la serie negativa, i blucelesti guadagnano punti sulle inseguitrici, tutte rallentate.Tutte le foto del matchPassa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

