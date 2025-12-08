Il Lecco torna al successo | battuto di misura l' Alcione Milano
Il Lecco torna a conquistare i tre punti con una vittoria di misura contro l'Alcione Milano. Davanti a quasi tremila tifosi, la sfida si sblocca al termine del primo tempo grazie al gol di Leon Sipos. Un risultato importante che rilancia le ambizioni della squadra nella stagione in corso.
