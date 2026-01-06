Calcio Amichevoli Pari Vis Nova-Cormano Gheller prova il Lazzate
Nel fine settimana, le squadre locali hanno disputato diverse amichevoli in preparazione ai campionati regionali, che inizieranno domenica prossima. Tra le gare, il pareggio tra Vis Nova e Cormano e l’allenamento di Gheller con il Lazzate rappresentano momenti utili per affinare la forma e valutare le strategie in vista delle competizioni ufficiali.
I campionati regionali iniziano domenica quindi nel weekend appena trascorso le squadre hanno colto l’occasione per ritrovare il ritmo partita sostenendo alcune amichevoli. Quattro gol, due per parte a Giussano tra la Vis Nova e la COB di Cormano. Finisce 2-2, per le Lucertole sono andati a segno Trezza e Mantegazza. Dilaga invece nella ripresa la Lentatese a Concorezzo con l’ Ausonia. Equilibrio fino al 60’ poi i rossoblù prendono il largo (0-4 al 90’). Il Lesmo impatta (1-1) col Mariano, stesso punteggio tra Casati e Cinisello. Largo il successo del Biassono che abbatte 5-1 la resistenza del Leo Team; a segno Prezioso con una doppietta, Lovece, Gubitoso e Selvatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
