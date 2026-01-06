Nel fine settimana, le squadre locali hanno disputato diverse amichevoli in preparazione ai campionati regionali, che inizieranno domenica prossima. Tra le gare, il pareggio tra Vis Nova e Cormano e l’allenamento di Gheller con il Lazzate rappresentano momenti utili per affinare la forma e valutare le strategie in vista delle competizioni ufficiali.

I campionati regionali iniziano domenica quindi nel weekend appena trascorso le squadre hanno colto l’occasione per ritrovare il ritmo partita sostenendo alcune amichevoli. Quattro gol, due per parte a Giussano tra la Vis Nova e la COB di Cormano. Finisce 2-2, per le Lucertole sono andati a segno Trezza e Mantegazza. Dilaga invece nella ripresa la Lentatese a Concorezzo con l’ Ausonia. Equilibrio fino al 60’ poi i rossoblù prendono il largo (0-4 al 90’). Il Lesmo impatta (1-1) col Mariano, stesso punteggio tra Casati e Cinisello. Largo il successo del Biassono che abbatte 5-1 la resistenza del Leo Team; a segno Prezioso con una doppietta, Lovece, Gubitoso e Selvatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Amichevoli. Pari Vis Nova-Cormano. Gheller prova il Lazzate

