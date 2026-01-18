Nella seconda giornata di ritorno di Serie A2 Elite, l’Olimpia Regium conquista una vittoria importante 3-2 a Merate contro i Saints Milano. Nel calcio a 5, il Bagnolo subisce una pesante sconfitta in casa dell’Arpi Nova (6-1) in Serie B, mentre gli Original Celtic Bhoys si impongono a Guastalla in C1, grazie anche alla prestazione del portiere Piccioni.

Importante successo esterno per l’Olimpia Regium (22), vittoriosa 3-2 a Merate contro il fanalino Saints Milano (10) nella seconda giornata di ritorno di Serie A2 Elite. La formazione granata approccia meglio il match e conduce di 2 reti con Mazzariol ed il tiro libero di Ruggiero, ma viene raggiunta nel corso della ripresa dai lombardi. A regalare i 3 punti, a 2’ dal termine, è una perfetta ripartenza del 40enne Edinho, che scambia con Mazzariol e mette la sfera in rete, poi sono almeno quattro le parate decisive di Martino Piccioni (nella foto), classe 2005, nel roventissimo finale di partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio a 5: in Serie B il Bagnolo cade male (6-1) in casa dell’Arpi Nova, mentre in C1 gli Original Celtic Bhoys sbancano Guastalla. L’OR ringrazia il portiere Piccioni e fa il blitz

Leggi anche: Calcio a 5, il Forlì ribalta lo svantaggio iniziale con una raffica di gol e travolge gli Original Celtic Bhoys

Leggi anche: Calcio a 5 Serie A2 Elite, B, C1 e C2. Scontro salvezza per l’OR. Bagnolo ha fame di punti. Guastalla: trasferta ostica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calcio a 5 Serie B girone D. Gol ed emozioni nella prima giornata di ritorno; Calcio a 5 Serie B, un sorriso e una lacrima per le regionali; Calcio a 5 Serie B Girone E . Prima di ritorno tra gol, ribaltoni e segnali forti in chiave classifica; Calcio a 5 Serie B Girone B. ripartito il campionato, gol e verdetti nella prima di ritorno.

Serie A: 6 partite Serie B: 5 partite Coppa Italia: 2 partite - Sudtirol: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it