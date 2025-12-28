Chi era Paul Nana Ampong la Procura chiede i documenti medici del calciatore morto a 15 anni durante una partita

La Procura di Pordenone ha richiesto i documenti medici di Paul Nana Ampong, il giovane calciatore di 15 anni deceduto durante una partita di calcetto alla vigilia di Natale. Ampong è morto improvvisamente per arresto cardiaco, suscitando attenzione sulle condizioni di salute dei giovani atleti e sull'importanza di controlli medici approfonditi prima di attività sportive.

Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale. Era una promessa dello sport che amava e tutti lo ricordano per il suo sorriso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Chi era Paul Nana Ampong, il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici Leggi anche: Serio, educato, sempre solare: chi era Paul Nana Ampong, morto a 15 anni giocando a calcetto Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Serio, educato, sempre solare: chi era Paul Nana Ampong, morto a 15 anni giocando a calcetto; Malore dopo lo scontro di gioco al campetto, muore un quindicenne; Morto a 15 anni, raccolta fondi per pagare il funerale di Paul; Paul Nana Ampong, il sindaco Basso: «Una perdita ingiusta, siamo vicini alla famiglia e continueremo a esserlo». Chi era Paul Nana Ampong, il calciatore morto a 15 anni mentre giocava una partita con gli amici - Paul Nana Ampong, 15 anni, è morto per arresto cardiaco durante una partita di calcetto a Pordenone alla Vigilia di Natale ... fanpage.it

Paul Nana Ampong morto a 15 anni mentre gioca a calcio, il compagno di squadra non si dà pace. Gli amici lo consolano: «Lo scontro non c'entra» - Ghanese come tanti ragazzi della compagnia, prende tra le mani il coraggio per raccontare la giornata del ... ilgazzettino.it

«Fa male l'idea di non vederlo più in classe, non era mai triste»: il ricordo di Paul, morto a 15 anni per un malore. I compagni di squadra: idolo dello spogliatoio - L'ultima partita è stata da vicecapitano, il ragazzo stava crescendo. ilgazzettino.it

Morire mentre si gioca. E' qualcosa di assurdo. Un ragazzo di 15 anni che sta giocando a pallone, corre, ride, chiama la palla, tira, vive. E d'un tratto di accascia a terra, il cuore è impazzito. Per Paul Nana Ampong correre su un campo significava abitare il prop - facebook.com facebook

Tragedia a Pordenone: Paul Nana Ampong è stato soccorso e rianimato, ma ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. x.com

