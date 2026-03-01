Cagliari Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como Gli aggiornamenti

Il Cagliari si prepara alla partita contro il Como con il ritorno di Pisacane, che ha recuperato dal problema fisico e sarà in campo per questa sfida importante. Mina torna a guidare la difesa rossoblù, mentre la partita si gioca all’Unipol Domus. La squadra sarda si avvicina a un momento cruciale nella lotta per la salvezza, con le prossime gare che assumono un ruolo decisivo nel campionato.

Cagliari, la squadra di Pisacane subito in campo per preparare la sfida contro il Milan: le ultime sugli infortunatiIl Cagliari non perde tempo e subito dopo il brillante successo esterno contro il Torino è tornato a lavorare con intensità sull’Isola.

David ci sarà contro il Como? L’attaccante della Juve recupera per la sfida di campionato. Le ultimissime sulle sue condizioniOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Temi più discussi: Parma-Cagliari, Pisacane: Folorunsho c’è, niente calcoli sulla classifica; Cagliari, Pisacane: Lazio squadra forte ma possiamo crearle problemi; Pisacane: Lecce, una brutta botta: mi aspetto una reazione. La squadra sta meglio, ma Folorunsho non recupera; Cagliari, Pisacane: Dato tutto nonostante le assenze, spero questo venga apprezzato.

cagliari pisacane recupera ilCagliari Como, Pisacane ritrova Mina per la sfida dell’Unipol! I dettagliCagliari Como, il difensore colombiano rientrerà nel prossimo match casalingo dopo aver scontato il turno di squalifica a Parma Il cammino del Cagliari verso la permanenza in Serie A entra nel vivo, d ... cagliarinews24.com

Parma-Cagliari, Pisacane: Folorunsho c’è, niente calcoli sulla classificaFabio Pisacane presenta Parma-Cagliari: recupera Folorunsho, niente tabelle salvezza e massima concentrazione sui ducali ... cagliaripad.it

