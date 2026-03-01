Cagliari Pisacane recupera il suo leader per la sfida chiave contro il Como Gli aggiornamenti

Il Cagliari si prepara alla partita contro il Como con il ritorno di Pisacane, che ha recuperato dal problema fisico e sarà in campo per questa sfida importante. Mina torna a guidare la difesa rossoblù, mentre la partita si gioca all’Unipol Domus. La squadra sarda si avvicina a un momento cruciale nella lotta per la salvezza, con le prossime gare che assumono un ruolo decisivo nel campionato.

Cagliari Como, Pisacane ritrova Mina per la sfida dell'Unipol! I dettagliCagliari Como, il difensore colombiano rientrerà nel prossimo match casalingo dopo aver scontato il turno di squalifica a Parma Il cammino del Cagliari verso la permanenza in Serie A entra nel vivo, d ... cagliarinews24.com Parma-Cagliari, Pisacane: Folorunsho c'è, niente calcoli sulla classificaFabio Pisacane presenta Parma-Cagliari: recupera Folorunsho, niente tabelle salvezza e massima concentrazione sui ducali ... cagliaripad.it