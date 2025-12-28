Cagliari la squadra di Pisacane subito in campo per preparare la sfida contro il Milan | le ultime sugli infortunati

Cagliari, la squadra di Pisacane ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita contro il Milan. Gli allenamenti mirano a preparare la squadra, valutando le condizioni dei giocatori infortunati e ottimizzando le strategie per la sfida. La rosa si concentra sull’approccio tattico e sulla ripresa fisica, con l’obiettivo di essere pronti per l’impegno in programma.

Cagliari, la squadra di Pisacane è ritornata subito in campo per preparare al meglio la sfida contro il Milan. Il punto sull’infermeria Il Cagliari non perde tempo e subito dopo il brillante successo esterno contro il Torino è tornato a lavorare con intensità sull’Isola. Rientrati in serata, i rossoblù si sono ritrovati già nella mattinata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

