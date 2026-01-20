da barbero a cardini pisa celebra san francesco

A Pisa, la figura di San Francesco viene celebrata attraverso eventi e iniziative che ne riflettono il valore storico e spirituale. La sua convinzione e il suo impegno continuano a ispirare, dimostrando come la fede e la dedizione possano lasciare un’impronta duratura. La città rende omaggio a questa figura, sottolineando l’importanza di un esempio di coerenza e passione che trascende il tempo.

"La figura di San Francesco è di enorme impatto anche nel mondo di oggi. E mi piace sottolineare quanto Francesco fosse ‘uno che ci credeva davvero’, tanto da essere visto e considerato come un pazzo. La figura di Francesco ha un ruolo universale, tanto più in un momento di conflitti diffusi per la sua propensione al dialogo a ogni costo e alla costante ricerca di pace". L’ha detto il rettore dell’ Università di Pisa, Riccardo Zucchi, presentando la rassegna "San Francesco 1226-2026. Spiritualità, dialogo e fratellanza nel mondo globale", progetto culturale promosso dall’ateneo attraverso il Centro per l’Innovazione e la Diffusione della Cultura e di cui Qn è mediapartner, che da febbraio ad aprile animerà la città di Pisa con spettacoli teatrali, lectio magistralis, concerti, mostre, proiezioni cinematografiche e attività didattiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Alessandro Barbero racconta San Francesco: sold out al DonizettiIl 15 dicembre, al Teatro Donizetti di Bergamo, Alessandro Barbero presenta il suo nuovo libro su San Francesco, un'opera che ha già conquistato le classifiche di vendita.

