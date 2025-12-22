Pisa celebra San Francesco | due mesi di eventi con Barbero Piovani e Branduardi

PISA – Non è solo un anniversario religioso. È un viaggio alle radici della nostra cultura. Pisa si prepara a celebrare gli otto secoli dalla morte di San Francesco con un cartellone di eventi straordinario. Un programma denso, reso possibile da una rete di collaborazioni istituzionali e coordinato dall’Università di Pisa. Si parte il 12 febbraio 2026. La prima nazionale dello spettacolo “Francesco” vedrà sul palco un duo d’eccezione: il giornalista Aldo Cazzullo e il musicista Angelo Branduardi. Sarà l’inizio di una maratona culturale che durerà fino al 19 aprile. Il calendario è un parterre de rois. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

