Cade e viene colpito da due moto | incidente pauroso per Alonso

Durante la prima gara di Moto2 dell'anno in Thailandia, al terzo dei 22 giri, un incidente ha coinvolto Alonso e un altro pilota. Agius ha perso il controllo della moto e ha rallentato improvvisamente, causando un impatto diretto con Alonso, che è stato colpito e ha subito una caduta. L'episodio ha provocato grande attenzione tra i presenti alla corsa.

La prima gara di Moto2 dell'anno, in Thailandia, vive un momento di terrore al terzo dei 22 giri: Agius perde il controllo della moto e rallenta bruscamente e Alonso lo tampona. Finito a terra, il colombiano viene colpito da Filip Salac e poi finisce contro il posteriore dello stesso Agius. Bandiera rossa, gara interrotta. Il pilota risulta sempre cosciente e viene sottoposto a esami al braccio: per lui nessuna frattura e un grandissimo sospiro di sollievo.