Incidente sul lavoro | viene colpito in testa da un macchinario e finisce in ospedale

Un uomo di 51 anni è finito in ospedale a seguito di un infortunio sul lavoro. L’incidente è accaduto poco prima delle 11 di ieri, lunedì 23 febbraio, a Brugherio in via Nazario Sauro. A seguito dell’incidente i sanitari del 118 sono sopraggiunti in codice giallo con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza.Stando alle informazioni giunte alla redazione di MonzaToday, l’uomo, un cittadino dell’Equador residente a Trezzano sul Naviglio, è stato colpito in testa da un macchinario mentre stava lavorando.Fortunatamente, il 51enne non ha perso conoscenza e dopo le prime cure prestate sul posto é stato portato al San Gerardo di Monza in codice giallo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incidente sul lavoro: gravissimo operaio di 32 anni colpito alla testa mentre smonta le strutture metallicheUn incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a San Polo d’Enza, in provincia di Reggio Emilia.

Perde un braccio mentre lavora in una cava, l’arto amputato da un macchinario: incidente sul lavoro a FerraraA Ferrara, un operaio di 55 anni ha subito un grave incidente sul lavoro in una cava di via Eridano, durante il quale ha perso un braccio a causa di un macchinario.

Incidente sul lavoro nel Catanese, grave il bilancio: in una vetreria un operaio morto e un ferito

