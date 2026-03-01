Cabinovia il sindaco | Se voteranno no bisogna anche saper perdere Tempo massimo dieci giorni per il ricorso

Il sindaco ha annunciato che, in caso di esito negativo, si procederà a presentare ricorso al Consiglio di Stato entro dieci giorni. Il dibattito riguarda il progetto della cabinovia, che attualmente è stato bloccato da alcune sentenze. La decisione di fare ricorso arriva dopo che le sentenze hanno fermato i lavori e si aspetta una risposta nel breve termine.

Solo dieci giorni per il ricorso al Consiglio di Stato sulle sentenze che hanno bloccato il progetto cabinovia. Lo ricorda Il Piccolo, insieme alla data del 9 marzo, quando il Consiglio comunale voterà sulla possibilità di porre irrevocabilmente fine all'idea.Ricorso sì o ricorso no. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Orsolini sul gol all’Inter dell’anno scorso: «Mi spiace, ma bisogna saper perdere» di Redazione Inter News 24Riccardo Orsolini, in attesa del match di stasera con l’Inter, è tornato sul gol siglato ai nerazzurri lo scorso anno. Leggi anche: Perché seguiamo sconosciuti (anche se ci fanno perdere tempo) Una raccolta di contenuti su Cabinovia. Temi più discussi: Se la maggioranza vota contro alla cabinovia chiudiamo l'iter e andiamo avanti; Cabinovia di Trieste, Dipiazza e il giallo delle possibili dimissioni: Ma non sono ricattabile; TRIESTE | VANNACCIANI CRITICI SUL CENTRODESTRA: PRONTI PER CANDIDATO SINDACO, BASTA CABINOVIA; Futuro Nazionale, il partito di Vannacci sbarca anche a Trieste e prende le distanze dal sindaco Dipiazza: La cabinovia? Inutile tormentone per distrarre la massa. Cabinovia, il sindaco: Se voteranno no, bisogna anche saper perdere. Tempo massimo dieci giorni per il ricorsoPer Roberto Dipiazza si tratta di conciliare una maggioranza in parte contraria e in parte indecisa nell'incontro della prossima settimana, prima della votazione in Consiglio comunale. Per il progetto ... triesteprima.it Se la maggioranza vota contro alla cabinovia chiudiamo l'iter e andiamo avantiLe parole sono quelle del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. Prima l'affermazione, rilasciata all'Ansa, se vota contro andiamo a casa, poi la correzione a Il Piccolo: Se voteranno contro, chiude ... triesteprima.it Il conto alla rovescia Lunedì 9 marzo il Consiglio comunale si riunirà per mettere ai voti la mozione delle opposizioni per chiedere al sindaco di archiviare una volta per tutte il progetto della cabinovia, ma al di là di ciò che riserverà l’Aula, c’è un’altra data che - facebook.com facebook Cabinovia a Trieste, sindaco 'spiegherò il progetto e poi si voterà'. 'Se contrario, andiamo a casa'. Perplessità Fi 'E' un certificato di esistenza in vita' #ANSA x.com