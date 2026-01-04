Riccardo Orsolini ha commentato il suo gol contro l’Inter dello scorso anno, sottolineando l’importanza di saper accettare anche le sconfitte. In attesa della partita di questa sera, l’attaccante ha riflettuto sull’esperienza passata, evidenziando la crescita personale e sportiva che deriva dalla capacità di affrontare momenti difficili con maturità e rispetto.

Inter News 24 Riccardo Orsolini, in attesa del match di stasera con l’Inter, è tornato sul gol siglato ai nerazzurri lo scorso anno. Vediamo le sue parole. Nel giorno di Inter-Bologna, un video social della Panini mostra Riccardo Orsolini, l’estroso esterno offensivo dei felsinei, alle prese con le curiosità di alcuni piccoli tifosi. Tra le domande, spicca il ricordo della rete decisiva siglata lo scorso anno proprio contro la Beneamata, un gol che i sostenitori dei meneghini non hanno dimenticato. ULTIME NOTIZIE SULL’INTER SUL GOL DELL’ANNO SCORSO – «Mi spiace che il piccolo tifoso interista non ha gradito ma fa parte dello sport, c’è chi vince e chi perde. 🔗 Leggi su Internews24.com

Orsolini sul gol all'Inter dell'anno scorso: «Mi spiace, ma bisogna saper perdere»

