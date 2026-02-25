Perché seguiamo sconosciuti anche se ci fanno perdere tempo

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" C'è un meccanismo che guida le nostre scelte quando camminiamo nella folla: invece di ragionare sulla strada più rapida, tendiamo a imitare chi ci precede Siete in una stazione affollata. Davanti a voi due percorsi possibili per raggiungere il binario, e non sapete quale scegliere. La persona davanti a voi prende quello a sinistra, e senza pensarci, la seguite. Non la conoscete, non sapete dove sia diretta e se sappia la strada più rapida per arrivarci, eppure andate. Che ve ne rendiate conto o meno, deve esservi capitato in diverse occasioni: è così infatti che tendiamo tutti a comportarci, seguendo un effetto pecora che determina autentiche “valanghe decisionali” che guidano i flussi pedonali in ambienti affollati. 🔗 Leggi su Today.it

