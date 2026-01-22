Regione c' è intesa per le Commissioni | restano fuori due partiti di maggioranza

È stato raggiunto un accordo sulla ripartizione delle Presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza guidata da Roberto Fico. La distribuzione prevede tre incarichi per il Partito Democratico, uno per il Movimento 5 Stelle, con Fico confermato come Presidente. Restano esclusi due partiti di maggioranza, mentre altri gruppi come Avanti Psi, A Testa Alta e Casa Riformista partecipano alla ripartizione.

Adesso c’è anche l’accordo sulla ripartizione delle Presidenze delle Commissioni Consiliari tra i partiti della maggioranza del presidente Roberto Fico: 3 andranno al Partito Democratico, 1 per il M5S, Fico Presidente, Avanti Psi, A Testa Alta e Casa Riformista. Restano fuori dalla distribuzione.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Regione, tensioni nella maggioranza per le CommissioniLa Regione, sotto la guida di Roberto Fico, si trova in una situazione di ritardo, con le Commissioni ancora in fase di avvio.

Regione, non c?è accordo su commissioni e incarichi: pressing dei piccoli partitiIn questa fase iniziale della nuova legislatura, i piccoli partiti esercitano pressione per definire incarichi e commissioni.

Commissioni in Regione Campania, c’è l’intesa: fuori Sinistra e Mastella, duello su sanità e bilancio«L’accordo è chiuso», esultano alcuni esponenti della maggioranza. Ma a ben vedere l’intesa è stata trovata solo su quante presidenze vanno ad ogni ... ilmattino.it

