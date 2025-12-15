Intrusioni nell’ex Italcementi i video dei ragazzini sui tetti | Rischio emulazione arrivano anche da fuori provincia

Negli ultimi mesi si sono registrate intrusioni nell’ex sito Italcementi di Alzano Lombardo, con video di giovani sui tetti che sollevano preoccupazioni per il rischio di emulazione. Questi episodi coinvolgono anche ragazzi provenienti da fuori provincia e si verificano in aree considerate pericolose, come i cosiddetti ‘buchi’ nelle solette, originariamente destinati al passaggio di materiali.

Alzano Lombardo. Li chiama semplicemente ‘buchi’, anche se dovevano essere delle aperture nelle solette per far scendere il materiale. “Sono altissimi, mamma mia. meglio non finirci dentro”. Nel video pubblicato su YouTube, un giovane si riprende all’interno dell’ex fabbrica Italcementi. La telecamere del cellulare scivola tra spazi enormi e affascinanti, che rimandano al glorioso passato del vecchio complesso industriale. Spazi anche molto pericolosi, soprattutto per chi vi entra senza autorizzazione, magari quando è buio e le ombre inghiottono ogni riferimento. È qui che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita Daniel Garcia Esteban Camera, 19 anni, di Casnigo. Bergamonews.it

