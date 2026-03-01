Bronchiolite ricoveri in calo | raddoppiati i bimbi vaccinati

Negli ultimi mesi, sono stati 5.740 i neonati che hanno ricevuto la vaccinazione contro il virus sinciziale, contribuendo a un aumento significativo delle coperture vaccinali. Questa campagna ha portato a una diminuzione dei ricoveri per bronchiolite tra i bambini e a una riduzione della gravità dei casi. I dati indicano una tendenza positiva in termini di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria.