Bronchiolite ricoveri in calo | raddoppiati i bimbi vaccinati
Negli ultimi mesi, sono stati 5.740 i neonati che hanno ricevuto la vaccinazione contro il virus sinciziale, contribuendo a un aumento significativo delle coperture vaccinali. Questa campagna ha portato a una diminuzione dei ricoveri per bronchiolite tra i bambini e a una riduzione della gravità dei casi. I dati indicano una tendenza positiva in termini di prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria.
SANITÀ. Sono stati 5.740 i neonati immunizzati contro il virus sinciziale. Mazza: «Buona copertura, meno ospedalizzazioni e casi meno gravi». Si sa, d’inverno è meglio coprirsi. Letteralmente, ma la metafora s’adatta anche alla prevenzione sanitaria. Così, nella stagione tipica delle patologie respiratorie, l’immunizzazione anti-Rsv ha avuto un riscontro importante in Bergamasca: dal 1° ottobre 2025 al 24 febbraio 2026, secondo il rendiconto della Regione, sono stati 5.740 i neonati che hanno ricevuto l’anticorpo monoclonale contro l’Rsv, il virus sinciziale respiratorio, principale responsabile delle bronchioliti. Una «copertura» dedicata a tutti i neonati e che serve a mettere al riparo da una delle principali cause di ricovero nei primi mesi di vita, specie d’inverno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Le due facce della Valmarecchia: residenti in calo, turisti raddoppiati: "Riportiamo qui negozi e servizi"
Vaccino Covid, mortalità più alta nei vaccinati, ma nascosta negli studi dai bias: decessi attribuiti ai non vaccinati nei primi 14 giorni dopo 1° dose o fino alla 2°Il "bias della finestra di conteggio dei casi" aumenta artificialmente la mortalità tra i 'non vaccinati' e riduce la mortalità tra i vaccinati, ma...
Bronchiolite Mai più!
Aggiornamenti e notizie su Bronchiolite.
Temi più discussi: Bronchiolite, ricoveri in calo: raddoppiati i bimbi vaccinati; Infezioni Respiratorie in Calo in Italia; Vaccinazione contro la bronchiolite: ricoveri giù in Bergamasca.
Bronchiolite, ricoveri in calo: raddoppiati i bimbi vaccinatiSANITÀ . Sono stati 5.740 i neonati immunizzati contro il virus sinciziale. Mazza: «Buona copertura, meno ospedalizzazioni e casi meno gravi». ecodibergamo.it
Infezioni Respiratorie in Calo in ItaliaQuesto articolo analizza in profondità il calo delle infezioni respiratorie in Italia nel 2026, con particolare attenzione ai virus influenzali, RSV, SARS-CoV-2 e altri patogeni respiratori. Esplorere ... microbiologiaitalia.it
Bronchiolite nei bambini: cosa sapere La bronchiolite è un'infezione respiratoria acuta che colpisce i neonati e i bambini sotto i 2 anni. Causata principalmente dal virus respiratorio sinciziale (RSV), si manifesta con tosse, respiro affannoso e letargia. - facebook.com facebook