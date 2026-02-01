La vallata di Valmarecchia mostra due facce opposte. Mentre i residenti continuano a diminuire e molti negozi chiudono, il numero di turisti è più che raddoppiato negli ultimi vent’anni. Alcuni abitanti chiedono di riportare servizi e negozi per mantenere viva la comunità.

I paesi della Valmarecchia continuano a spopolarsi e a perdere servizi. Eppure il numero dei turisti, negli ultimi 20 anni, "è più che raddoppiato". È uno dei paradossi emersi nel convegno su Il valore del territorio collinare e montano, organizzato dal Rotary club di Novafeltria e dell’alto Montefeltro presso il teatro sociale di Sant’Agata. Tra i relatori il vescovo Domenico Beneventi, il sindaco di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il presidente della Camera di commercio Carlo Battistini, la presidente della Federalberghi Rimini Patrizia Rinaldis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le due facce della Valmarecchia: residenti in calo, turisti raddoppiati: "Riportiamo qui negozi e servizi"

