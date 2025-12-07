Vaccino Covid mortalità più alta nei vaccinati ma nascosta negli studi dai bias | decessi attribuiti ai non vaccinati nei primi 14 giorni dopo 1° dose o fino alla 2°

Il "bias della finestra di conteggio dei casi" aumenta artificialmente la mortalità tra i 'non vaccinati' e riduce la mortalità tra i vaccinati, ma correggendo il “bias", i risultati sono peggiori per la mortalità per tutte le cause nei vaccinati rispetto ai non vaccinati Loredana Frasca, ric. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, mortalità più alta nei vaccinati, ma nascosta negli studi dai bias: decessi attribuiti ai non vaccinati nei primi 14 giorni dopo 1° dose o fino alla 2°

Approfondisci con queste news

Una piattaforma mRNA oltre il vaccino Covid-19 anche in Pediatria. Lo stato di avanzamento delle conoscenze. Russo R Medico e Bambino 2025;28(9):e239-e242 DOI: https://doi.org/10.53126/MEBXXVIIIN239 L’utilizzo della piattaforma a mRNA, attraverso - facebook.com Vai su Facebook

“Dati sulla mortalità post-vaccino covid sono falsati”/ Studio: “Le finestre temporali sono manipolate” - Vaccino covid, i dati ufficiali sulla mortalità sono falsati: secondo uno studio, ne vanno considerati almeno il 20% in più ... Scrive ilsussidiario.net

Dopo la vaccinazione contro l’Herpes zoster, quanto attendere per il vaccino anti-Covid-19? - Nel caso specifico, il vaccino per Herpes Zoster attualmente in uso è ricombinante adiuvato e quello per il Covid è un vaccino ad mRna. Riporta repubblica.it

“Vaccino covid ha ucciso 10 bambini”/ Prasad (FDA): “Cambieremo l’approccio alle vaccinazioni” - Vaccino covid, secondo la FDA ha ucciso almeno 10 persone: il dottor Vinay Prasad anticipa un cambio di rotta sulle vaccinazioni negli USA ... Scrive ilsussidiario.net

Al via la campagna vaccinale 2025/2026 con il nuovo vaccino Covid aggiornato alla variante LP.8.1. Sì a co-somministrazione con l’antinfluenzale. La circolare del Ministero - Covid per l’autunno/inverno 2025/2026, introducendo il nuovo vaccino Comirnaty LP. quotidianosanita.it scrive

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - Riporta tg24.sky.it

Covid, cos'è il super vaccino Moderna e a chi serve - Dopo anni di ricerca e aggiornamenti, Moderna ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA), l'agenzia federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti ... Segnala gazzetta.it