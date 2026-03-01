Brit Awards 2026 i vincitori | trionfo di Olivia Dean premi per Lola Young e Rosalia

I Brit Awards 2026 si sono svolti ieri sera a Manchester, con Olivia Dean, Lola Young e Rosalia che hanno portato a casa i premi principali. Le tre artiste sono risultate le grandi protagoniste della serata, vincendo le categorie più importanti e attirando l’attenzione del pubblico presente. La manifestazione ha visto anche altre premiazioni e performance, che hanno caratterizzato l’evento musicale di quest’anno.

Sono le donne ad aver dominato i Brit Awards 2026 che si sono tenuti ieri sera Manchester con Olivia Dean, Lola Young, Rosalia, che hanno conquistato i premi principali. Brit Awards 2026, tra i vincitori Olivia Dean. Ospitati per la prima volta alla Co-Op Live della città britannica, i Brits sono stati presentati da Jacke Whitehall per la sesta ed hanno visto una parata di star come Harry Styles, che è ritornato ad esibirsi a distanza di tre anni con il nuovo singolo Aperture. Nel corso della performance di Rosalia su Berghain è apparsa a sorpresa Bjork. Alex Warren, Mark Ronson, Olivia Dean, Sombr e Raye. Sono quattro i premi portati a casa da Olivia Dean che si è aggiudicata i premi Album Dell’Anno per The Art Of Living, Artista Pop, Artista Dell’Anno e Canzone Dell’Anno per Rein Me In con il feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Brit Awards 2026, i vincitori: trionfo di Olivia Dean, premi per Lola Young e Rosalia Lola Young e Olivia Dean guidano le nominations dei Brit Awards 2026: l’elenco completoSono state annunciate le nominations dei Brit Awards 2026, che si terranno per la prima nella nuova location di Manchester, alla Co-Op Live il... Rosalía si esibisce ai BRIT Awards 2026, dopo Harry Styles tra i primi a confermare partecipazioneRosalía, la cantante spagnola che ha trasformato il reggaeton in una nuova forma d’espressione artistica, sarà tra gli ospiti di punta dei BRIT... Una selezione di notizie su Brit Awards Temi più discussi: Brit Awards 2026, i vincitori, le performance; BRIT Awards 2026 : nomi, performance, streaming... tutto quello che c'è da sapere; Brit Awards 2026: da Rosalía a Olivia Dean, l’elenco completo dei vincitori; BRIT Awards 2026: dove vederlo in diretta streaming. BRIT Awards 2026: i look delle star sul red carpetDa Rosalìa a Olivia Dean passando per Harry Style: ecco i look più interessanti avvistati sul red carpet dei BRIT Awards 2026. grazia.it Ai Brit Awards 2026 trionfa Olivia Dean: dall'omaggio di Robbie Williams a Ozzy Osbourne al grande ritorno di Harry Styles, i premiIl 28 marzo 2026 si sono svolti i Brit Awards, il massimo riconoscimento musicale del Regno Unito, considerati l'equivalente dei Grammy. La cerimonia, che per la prima volta ha avuto luogo ... leggo.it Quando il rock celebra una leggenda: Ozzy Osbourne ai BRIT Awards 2026 Ieri notte ai BRIT Awards 2026 è andato in scena un momento che ogni fan del rock non dimenticherà. In onore di Ozzy Osbourne, scomparso nel 2025 e celebrato con il Lifetime Achi - facebook.com facebook Brit Awards 2026, l’esibizione di Rosalía con Björk, l’omaggio di Robbie Williams a Ozzy, il ritorno sul palco di Harry Styles, il trionfo di Olivia Dean x.com