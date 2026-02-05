Rosalía si esibisce ai BRIT Awards 2026 dopo Harry Styles tra i primi a confermare partecipazione

Rosalía si esibirà ai BRIT Awards 2026, confermando la sua presenza tra le grandi star della serata. La cantante spagnola, che ha rivoluzionato il reggaeton, si prepara a portare in scena la sua musica, dopo che anche Harry Styles ha annunciato la partecipazione. L’evento promette di essere ricco di performance importanti e sorprese.

Rosalía, la cantante spagnola che ha trasformato il reggaeton in una nuova forma d’espressione artistica, sarà tra gli ospiti di punta dei BRIT Awards 2026. Lo ha annunciato la pagina ufficiale dei premi britannici, con un messaggio diretto ai suoi follower: “Chiamiamo tutti i motomami! Rosalía farà il suo debutto come artista dei BRIT ai BRIT Awards 2026”. La notizia è arrivata poco dopo la conferma di Harry Styles, ormai ormai consolidato come uno dei protagonisti della cerimonia, che vedrà il suo ritratto in una delle più prestigiose serate musicali del mondo. La partecipazione di Rosalía, invece, rappresenta un ulteriore passo verso la riconfermazione del ruolo della Spagna come fonte emergente nel panorama musicale internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

