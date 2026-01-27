Bremer Juve il brasiliano continua ad avere dei numeri clamorosi | i dati confermano una cosa

Bremer continua a stupire. Anche in questa partita, il difensore brasiliano ha mostrato numeri da vero protagonista. Con interventi sicuri e una presenza costante in difesa, il giocatore si conferma uno dei punti fermi della Juventus. I numeri parlano chiaro: il suo rendimento resta elevato e i tifosi si aspettano ancora grandi prestazioni.

Bremer Juve, il difensore continua ad avere dei numeri davvero clamorosi. I bianconeri non possono fare a meno del brasiliano. I dettagli. Il muro bianconero ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è ripreso le chiavi della retroguardia della Juventus, trasformando radicalmente la tenuta difensiva della squadra di Luciano Spalletti e diventando il vero ago della bilancia per le ambizioni scudetto del club. I numeri, d’altronde, non mentono e certificano un impatto che va ben oltre la semplice presenza fisica in area di rigore. Il recupero del centrale è stato il vero punto di svolta della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Bremer, difensore della Juventus, si sta confermando come elemento fondamentale per la solidità della squadra.

Bremer fa sorridere la Juventus. Con lui in campo i bianconeri non perdono da oltre 628 giorni. Il brasiliano è una garanziaBremer fa sorridere la Juventus. Con lui in campo i bianconeri non perdono da oltre 628 giorni. Il brasiliano è una garanzia Il muro bianconero ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. La netta vittor ... juventusnews24.com

Bremer: «Juve, il bel gioco esiste e porta a vincere. Con Spalletti non sento l’infortunio». L’intervista al difensore brasilianoBremer: «Juve, il bel gioco esiste e porta a vincere. Con Spalletti non sento l’infortunio». L’intervista al difensore brasiliano Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, ha rilasciato un’ ... juventusnews24.com

Hojlund Bremer, l’episodio in #JuveNapoli al microscopio L’audio del VAR e l’analisi ad #OpenVAR, disponibile ora su #DAZN x.com

Spalletti riflette: in vista della chiusura della fase a gironi di Champions, Bremer potrebbe partire dalla panchina Possibile che gli venga concesso un po’ di riposo dopo 8 gare da titolare consecutive Pronto Gatti a sostituirlo #Bremer #Juve #SpazioJ - facebook.com facebook