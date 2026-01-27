Bremer Juve il brasiliano continua ad avere dei numeri clamorosi | i dati confermano una cosa
Bremer continua a stupire. Anche in questa partita, il difensore brasiliano ha mostrato numeri da vero protagonista. Con interventi sicuri e una presenza costante in difesa, il giocatore si conferma uno dei punti fermi della Juventus. I numeri parlano chiaro: il suo rendimento resta elevato e i tifosi si aspettano ancora grandi prestazioni.
Bremer Juve, il difensore continua ad avere dei numeri davvero clamorosi. I bianconeri non possono fare a meno del brasiliano. I dettagli. Il muro bianconero ha un nome e un cognome: Gleison Bremer. Il difensore brasiliano si è ripreso le chiavi della retroguardia della Juventus, trasformando radicalmente la tenuta difensiva della squadra di Luciano Spalletti e diventando il vero ago della bilancia per le ambizioni scudetto del club. I numeri, d’altronde, non mentono e certificano un impatto che va ben oltre la semplice presenza fisica in area di rigore. Il recupero del centrale è stato il vero punto di svolta della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Bremer cambia volto (e risultati): c'è una Juve con e senza il brasiliano. Numeri impressionanti, cosa emerge dal confronto
Bremer, il muro della Juventus è tornato: i numeri premiano il lavoro del brasiliano. Tutti i dati
Bremer, difensore della Juventus, si sta confermando come elemento fondamentale per la solidità della squadra.
