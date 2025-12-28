Box Office USA | Avatar | Fuoco e Cenere domina il weekend natalizio con 64 milioni

Il kolossal di James Cameron chiude l’ultimo weekend del 2025 al primo posto, con un secondo weekend solido e un totale che supera i 217 milioni domestici. Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 64 milioni di dollari nel weekend del 26-28 dicembre (venerdì-domenica), con un calo del solo 28% rispetto all’esordio – una tenuta eccellente per un film già al secondo weekend. Il totale domestico sale così a 217.6 milioni, mentre globale si avvicina ai 760 milioni dopo appena due settimane. (Fonte: BoxOfficeMojo ) Il film ha dominato il botteghino soprattutto attraverso le sale premium (IMAX e 3D), che continuano a rappresentare oltre il 60% degli incassi, e a un passaparola positivo durante le feste ( questa la nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

