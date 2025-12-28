Box Office USA | Avatar | Fuoco e Cenere domina il weekend natalizio con 64 milioni
Il kolossal di James Cameron chiude l’ultimo weekend del 2025 al primo posto, con un secondo weekend solido e un totale che supera i 217 milioni domestici. Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 64 milioni di dollari nel weekend del 26-28 dicembre (venerdì-domenica), con un calo del solo 28% rispetto all’esordio – una tenuta eccellente per un film già al secondo weekend. Il totale domestico sale così a 217.6 milioni, mentre globale si avvicina ai 760 milioni dopo appena due settimane. (Fonte: BoxOfficeMojo ) Il film ha dominato il botteghino soprattutto attraverso le sale premium (IMAX e 3D), che continuano a rappresentare oltre il 60% degli incassi, e a un passaparola positivo durante le feste ( questa la nostra recensione di Avatar: Fuoco e Cenere ). 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Leggi anche: Box Office USA | Il venerdì di Avatar: Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni
Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Esordio al Box Office USA da 88 milioni
Avatar: Fuoco e Cenere si impone al box office Usa nel weekend di debutto; Box office Usa, l’esordio del terzo Avatar non stravolge il botteghino; ‘Avatar – Fuoco e cenere’, debutto milionario ma senza record; Avatar – Fuoco e cenere vicino ai 3 milioni – Il box office di venerdì 19 dicembre.
Box Office: ‘Avatar 3’ Adds $88 Million Over Christmas Weekend, ‘Marty Supreme’ Scores A24’s Second-Biggest Debut With $27 Million - Avatar 3” added a solid $64 million over the traditional weekend and $88 million since the Christmas holiday on Thursday. msn.com
‘Avatar: Fire and Ash’ dominates box office over Christmas weekend, posting $88 million - Avatar: Fire and Ash” grossed an estimated $88 million over the Christmas long weekend, according to early numbers reported by Hollywood trade publications, for a total of $760 million worldwide as ... msn.com
Box Office USA | Il venerdì di Avatar: Fuoco e Cenere è da 36.5 milioni - 350 milioni: confronti e analisi box office. universalmovies.it
In soli dodici giorni di proiezione, #Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato $760 milioni al box office in tutto il mondo. A questo ritmo, supererà il traguardo del miliardo di dollari entro il prossimo weekend. facebook
Da Avatar 3 che incenerisce il box-office globale al flop di Biancaneve che morde la mela avvelenata fino a Superman che vola più in alto di Tom «impossible». Ecco, i migliori e peggiori incassi del 2025 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.