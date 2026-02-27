Ghostface è tornato | Scream 7 apre con anteprime record da 7,5 milioni di dollari

Ghostface torna sul grande schermo con Scream 7, che ha registrato 7,5 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì sera negli Stati Uniti. Si tratta del miglior risultato mai ottenuto dal franchise in queste anteprime, secondo quanto riportato da Deadline. Il film riporta sullo schermo Sidney Prescott, attirando l'attenzione dei fan e generando grande interesse attorno alla sua uscita.

Il precedente record apparteneva a Scream VI, che nel 2023 aveva debuttato con 5,7 milioni di dollari per poi chiudere il primo weekend a quota 44,4 milioni. Il settimo capitolo punta ora a superare queste cifre, beneficiando per la prima volta nella storia della saga di una distribuzione massiccia in formato IMAX e ScreenX, oltre agli schermi D-Box e PLF. La spinta al botteghino sembra essere alimentata dal ritorno alle origini: la regia di fatto è affidata per la prima volta a Kevin Williamson, sceneggiatore storico della saga, mentre Neve Campbell ha ripreso il ruolo di Sidney Prescott, affiancata da Isabel May (1883) nel ruolo della figlia. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

