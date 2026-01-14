Sempre più romani si ammalano sul lavoro | in aumento malattie professionali e infortuni

Negli ultimi anni, si registra un incremento delle malattie e degli infortuni professionali tra i lavoratori romani. Le patologie più diffuse riguardano il sistema osteomuscolare, il sistema nervoso e i disturbi psichici. Questo trend evidenzia l'importanza di adottare misure di prevenzione e promuovere ambienti di lavoro più sicuri e salutari. Un’attenzione continua ai rischi professionali può contribuire a ridurre l’incidenza di queste condizioni.

