Sempre più romani si ammalano sul lavoro | in aumento malattie professionali e infortuni
Negli ultimi anni, si registra un incremento delle malattie e degli infortuni professionali tra i lavoratori romani. Le patologie più diffuse riguardano il sistema osteomuscolare, il sistema nervoso e i disturbi psichici. Questo trend evidenzia l'importanza di adottare misure di prevenzione e promuovere ambienti di lavoro più sicuri e salutari. Un’attenzione continua ai rischi professionali può contribuire a ridurre l’incidenza di queste condizioni.
Patologie del sistema osteomuscolare, malattie del sistema nervoso e disturbi psichici: sempre più romani si ammalano sul posto di lavoro. E, tra i settori nei quali le malattie professionali sono più frequenti, figurano: Sanità e assistenza sociale, Costruzioni, Trasporti e magazzinaggio.Nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Infortuni, malattie professionali, morti sul lavoro: un altro anno di occasioni mancate
Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, a Bergamo numeri in crescita: più infortuni, morti e malattie
*Non faccio saluti romani perché sto bene nel mio tempo e ho sempre guardato con incredulità e tenerezza chi alza mani aperte, ma anche pugni chiusi. Intendo dire che nessuno mi ha vietato di farli, l'ho scelto e l'ho proposto alla generazione anti conformist facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.