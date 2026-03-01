Boniek stila la sua Top 11 alla Juventus! Chi ha scelto l’ex bianconero ci sono dei nomi clamorosi…La formazione completa
L’ex giocatore della Juventus ha annunciato la sua formazione ideale, selezionando undici calciatori che, secondo lui, rappresentano il meglio della storia bianconera. Ha elencato i nomi che, a suo avviso, meritano un posto nella formazione completa, creando così una Top 11 ricca di sorprese e riconoscimenti. La lista include alcuni dei protagonisti più noti e amati dai tifosi juventini.
Calciomercato Juve LIVE: i nomi in entrata e in uscita per l’estate. La mossa per Goretzka Rinnovo Vlahovic, c’è una nuova strategia alla Continassa: stipendio e bonus alla firma, cifre e dettagli della proposta della Juve Celik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenze Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo: l’ex Genoa torna in bianconero
Di Gregorio Juve, la crisi continua: portiere non più certo della conferma, per il futuro ci sono quattro nomi. La lista completadi Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, la dirigenza valuta nuovi portieri dopo i troppi gol subiti tra campionato e Champions League.
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Boniek stila.
Verso Juventus-Roma, Boniek: Stasera finirà 1-1. Poi svela il dettaglio che farà differenzaIn vista della gara tra la Juventus e la Roma, ai microfoni di Libero, ha parlato il doppio ex Zbigniew Boniek. Queste le sue parole: Solo due grandi club nei quali ho disputato stagioni meravigliose ... tuttomercatoweb.com
Roma, senti Boniek: Mi piacerebbe tornare e aiutare i Friedkin. Su Gasperini...ROMA - Mi piacerebbe tornare alla Roma, aiutarla a fare qualcosa. Ma dipende dalla proprietà. Così Zbigniew Boniek esprime il desiderio di tornare dalle parti di Trigoria con l'intento di mettere la ... corrieredellosport.it