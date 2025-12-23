La Juventus ha scelto Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo | l'ex Genoa torna in bianconero

La Juventus ha annunciato l'ingaggio di Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo. Ex calciatore del Brescia e con precedenti esperienze all'Anderlecht, Ottolini torna a lavorare con il club torinese, dove aveva già ricoperto ruoli in passato. La sua nomina rappresenta un passo importante per la gestione sportiva della squadra, con l’obiettivo di rafforzare il progetto tecnico e competitivo del club.

