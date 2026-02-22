Di Gregorio Juve la crisi continua | portiere non più certo della conferma per il futuro ci sono quattro nomi La lista completa

Di Gregorio, il portiere, non si sente più sicuro della sua posizione e la dirigenza valuta quattro nuovi nomi per rafforzare il reparto. La squadra ha subito troppi gol nelle ultime partite, spingendo i dirigenti a cercare soluzioni alternative. La ricerca di un nuovo portiere si concentra su candidati con esperienze diverse, per migliorare le prestazioni complessive. La decisione finale dipenderà dai colloqui e dalle offerte ricevute nelle prossime settimane.

Di Gregorio Juve, la dirigenza valuta nuovi portieri dopo i troppi gol subiti tra campionato e Champions League. La lista degli obiettivi. Il delicato momento attraversato dalla Juventus apre scenari del tutto inattesi in vista della prossima annata sportiva. L'incredibile crollo patito contro il Como in campionato e la pesante batosta rimediata in Champions League contro il Galatasaray hanno minato fortemente le certezze del gruppo guidato da mister Spalletti. La Vecchia Signora, costretta a una clamorosa rimonta europea per evitare la cocente eliminazione, deve urgentemente risolvere il serio problema legato alla retroguardia.

Di Gregorio lascia la Juve? Il futuro del portiere è in bilico: la società bianconera pensa a questo estremo difensore. Le novitàIl futuro di Di Gregorio alla Juventus è ancora incerto.

Diffidati Galatasaray Juve: quali bianconeri sono a rischio in vista della sfida di ritorno. La lista completaIl Galatasaray ha commesso numerosi falli durante la partita a Istanbul, mettendo a rischio la presenza di quattro giocatori della Juventus in vista del ritorno.

Di Gregorio - David GLI INGUARDABILI | Sono da Juventus

