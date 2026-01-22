Il Wizz Air Milano Marathon 2026 si terrà il 12 aprile, attirando circa 12.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Questa manifestazione, che combina sport e cultura, rappresenta un evento internazionale di rilievo nel panorama delle maratone. Con una partecipazione sempre più ampia, la gara si conferma come un importante appuntamento per appassionati e atleti, offrendo un’occasione di condivisione e scoperta della città.

Countdown per la gara podistica che è diventata un mega party internazionale con il 70% di marciatori europei e mondiali. Un'occasione di fare sport, fare turismo sportivo, stare insieme e raccogliere fondi per beneficenza. In un battito di cuori collettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wizz Air Milano Marathon 2026: record di 12mila fondisti il 12 aprile

Wizz Air Milano Marathon, Riva: "Lo sport è un elemento fondamentale per la città"Martina Riva, assessore a sport, turismo e politiche giovanili, ha sottolineato l’importanza della Wizz Air Milano Marathon 2026 per la città.

Paolo Bellino sulla Wizz Air Milano Marathon: "Ormai è un grande evento internazionale"Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs Sport, ha sottolineato l'importanza della Wizz Air Milano Marathon, definendola ormai un evento internazionale di grande rilievo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Con il Centro Gulliver si corre alla Wizz Air Milano Marathon; Hi - Tech & Innovazione Magazine - 20/1/2026; Focus Salute - Tumore al seno, quanto lo conosciamo?; Milano Marathon 2026: Il piccolo principe va di corsa.

Tutte le novità della Milano Marathon 2026Edizione numero 24, ma sempre più nuova. E' ricca di novità la Wizz Air Milano Marathon 2026 che si correrà il 12 aprile. Il percorso non sarà più ad anello, bensì in linea: la partenza avverrà da Cor ... fidal.it

Urbano Cairo: «Io e Petrachi lavoriamo giorno e notte per migliorare il Torino. La Milano Marathon avrà numeri spettacolari»Il presidente del Torino e di Rcs MediaGroup in occasione della presentazione della Milano Marathon: «Abbiamo comprato i giovani Obrador e Rivas, l'obiettivo è fare ancora qualcosa di buono» ... corriere.it

You’re not ready. Or maybe you are. Tomorrow, January 22 Non siete pronti. O forse sì. Domani, 22 gennaio #WizzAirMilanoMarathon #MilanoMarathon2025 #LiveTheMarathonFeeling - facebook.com facebook